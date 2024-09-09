【AFP＝時事】8日に閉幕した全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）では、大きな緑のリボンが付いたジャケットとカラフルなチュチュがあしらわれたスカートのウエアで登場した大坂なおみ（Naomi Osaka）が注目を集めた。大坂のウエアは、同じ元四大大会（グランドスラム）覇者のセレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）のものと比較された。セレーナも、かつてコート上での自信に満ちたプレーに負け