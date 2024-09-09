掃除器具専門家である錫村聡氏が、お風呂場の石鹸カスを簡単に落とすための器具「根岸棒」について動画で詳しく解説した。「風呂イスの石鹸カスが面白いほど落ちる根岸棒」と題した動画で、錫村氏はこの器具の使い方と効果について話した。 錫村氏によれば、この根岸棒は厚さ2ミリのアクリル製の樹脂でできており、両面についたフィルムを外すと黒い根岸棒が姿を表すという。「これを汚れに当てて軽くこすっていただくと、シャ