真夏のエンタメと言えば、お化け屋敷。常設のお化け屋敷は、遊園地に付属しているものが多いが、夏になると期間限定のものが増える。そんな、お化け屋敷の企画制作を生業とし、怪談本を書き、事故物件に住み続ける京都在住のCoco（ココ）さん（@coco_horror）。いただいた真っ黒い名刺には、「ホラーの総合商社 京都オカルト商会 創業令和元年」とある。前回の記事では、主にその職業のあらましをうかがった。後編となる今回は、