パリのフレグランスメゾン「DIPTYQUE（ディプティック）」から、ステーショナリーや磁器製のオブジェで構成される、オフィスアクセサリーコレクションがお目見え。3人のメゾン創業者たちが大切にしたという、アーティストアトリエのエスプリを感じさせる、芸術的かつ実用的なアイテムがラインナップします。DIPTYQUE一部店舗と公式オンラインストアでは、9月10日（火）より販売がスタート。DIPTYQUE 青山店では、8月30日（