パリ五輪にも出場した競泳選手・池江璃花子（24）が8日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに旅行に行きました」と明かし、ビーチで開放的な笑顔はじけるプライベートショットを公開した。【写真】「いい笑顔」「美しい」白いビーチで開放的な池江璃花子「#沖縄」を訪れたことを伝え、ミニ丈＆サングラスでリゾート感たっぷりな私服コーデなど3枚の写真をアップ。「ラッキーなことがたくさん重なった、素敵な旅でした」