９日、札幌市と倶知安町でマンションや住宅が燃える火事が相次ぎ、あわせて女性２人がけがをしました。火事があったのは、札幌市東区北１０条東１丁目の８階建てマンションです。（吉岡記者）「消防車が多数駆け付け現場は騒然としています。消火活動を続けています」午前１０時半すぎ「マンションの屋上から煙」と通行人から消防に通報がありました。消防によりますと、一時内部が炎上しましたが、火はおよそ１時間半後に消し止め