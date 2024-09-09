【ソウル聯合ニュース】韓国の７人組人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のメンバーで、電動スクーターを飲酒運転した疑いが持たれているＳＵＧＡ（シュガ）さんに対しグループ脱退を求める声が一部から出ていることを受け、５８カ国のＡＲＭＹ（アーミー、ＢＴＳのファン）が「７人のＢＴＳを支持する」との立場を表明した。５８カ国のＡＲＭＹにより運営される１２７のＢＴＳ応援アカウントは９日、連名で立場表明文を発表し、