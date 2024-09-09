〈駅弁文化の次世代承継を目指す〉JR東日本クロスステーションフーズカンパニーは9月9日から、JRE MALLおよび楽天市場にてECサイト「【冷凍駅弁】駅弁屋祭」をオープンし、人気駅弁34品の販売を開始する。今回オープンするEC店では、東京駅店の販売ランキングトップ3の駅弁を取りそろえるほか、ECサイト限定品も販売する。一部商品については、電子レンジでの解凍に加えて常温解凍が可能になっているため、緊急時の保存食など様々