Ｋ―ＰＯＰの４人組ガールズグループ「ａｅｓｐａ」の日本人メンバー・ＧＩＳＥＬＬＥ（ジゼル＝２３）が９日、都内で行われた「ＥＩＴＨＥＲ＆日本初上陸記念・ブランドミューズ就任発表会」に登壇した。株式会社ＤｉｒｅｃｔＴｅｃｈは、韓国・ソウル発のコスメブランド「ＥＩＴＨＥＲ＆（イーザーアンド）」を１３日より日韓同時発売する。そのブランドミューズとしてＧＩＳＥＬＬＥが就任した。ＧＩＳＥＬＬＥはブラ