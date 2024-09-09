マルコメのグループ会社かねさ(青森県青森市)は9月7日、青森市浪岡地区の生みそ工場に隣接した「かねさ直売所」をオープンした。約50平方メートルの直売所では「かねさ糀つぶみそ」や「本場青森しょうがみそ」をはじめ、独自製法の「かねさ糀つぶみそフリーズドライ顆粒」「ひいふうみそ汁」のシリーズなどが販売されている。また、地元名物「生姜みそ」と相性の良いこんにゃくおでんの試食も提供されている。直売所では、1セット2