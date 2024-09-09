【モデルプレス＝2024/09/09】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が9日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿に反響が寄せられている。【写真】TWICEツウィ、美デコルテ大胆披露のドレス姿◆ツウィ、衣装姿で美デコルテ披露6日に1stミニアルバム「abouTZU」でソロデビューを果たしたツウィ。この日は「첫주활동이 원스덕&#4851