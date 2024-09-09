えだまる(©this__eda)さんの娘・ももみちゃんがトイレに行った時のお話です。「おトイレについてきて」から始まった甘えモード。何をするにもママに「やって」とおねだりします。ただの甘えん坊かと思いきや、トイレの最後にその理由が明らかに。いきなりの甘えん坊の理由とは？どうぞごらんください。 ©this__eda ©this__eda ©this__eda ©this__eda 甘えて