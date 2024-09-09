高市早苗経済安全保障担当相（６３）が９日、国会内で会見し、自民党総裁選（１２日告示、２７日投開票）への立候補を表明した。青のジャケットで登壇した高市氏は「国の究極の使命は『国民の皆様の生命と財産』『領土・了解・領空・資源』『国家の主権と名誉』を守り抜くこと」と主張。そのために「総合的な国力を強化します。外交力。防衛力、経済力、技術力、情報力そして人材力が必要」と強調した。総裁選挙への挑戦は２