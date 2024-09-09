パリオリンピック・卓球で2つのメダルを獲得した北九州市出身の早田ひな選手（24）が9日午後、福岡県庁に到着しました。 9日午後4時ごろ、福岡県庁の1階ロビーでは多くの職員が、拍手で早田選手を出迎えました。初のオリンピック出場となった北九州市出身の早田選手は、シングルスで銅メダル、団体女子でも日本のエースとしてチームを引っ張り、銀メダル獲得に大きく貢献しました。 プレー以外でも