ドジャース大谷翔平選手（30才）の元通訳で、銀行詐欺などの罪で起訴された水原一平被告（39才）の近影が公開され、話題となっている。【写真】大量の買い物袋を手に、自宅へ入っていく水原被告と妻とみられる女性。他、大きなダンボール箱が置かれた水原被告の自宅前の様子など今回、アメリカでも有名なパパラッチ写真エージェンシーである『Backgrid』が公開したのは、水原被告と妻と見られる女性の買い物帰りの写真だ。大