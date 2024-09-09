1.保育士の平均時給・月収・年収・ボーナス 保育士の平均時給・月収・年収・賞与（ボーナス）を紹介します。 平均時給 保育士 全産業平均 パート・アルバイト 男性 2,000円 1,657円 女性 1,309円 1,312円 厚生労働省｜令和5年賃金構造基本統計調査より作成 パ&#12540