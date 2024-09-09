日本時間8月29日に開幕したパリパラリンピックは、同9月9日に閉会式を迎えた。前回の東京大会と同じ22競技が実施され、12日間を戦った日本は金14個、銀10個、銅17個、計41個のメダルを獲得した。メダルランキング（夏季）では、1996年アトランタ大会、2004年アテネ大会に並ぶ最高位タイの10位となり、東京大会の13個を上回った。閉会式では、金メダリストの競泳・木村敬一（33、東京ガス）、卓球・和田なつき（21、内田洋行）が旗