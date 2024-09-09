女性宅の玄関ドアに体液を付着させたか、農家の男を逮捕 新潟県新潟ニュースNST

女性宅の玄関ドアに体液を付着させたか、農家の男を逮捕 新潟県

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 新潟県加茂市の農業の38歳男が、建造物損壊容疑で逮捕された
  • 8月に女性宅の玄関ドアに体液を付着させて汚損させた疑い
  • 男は「かけたことは認めるが一部覚えていない」などとしている
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