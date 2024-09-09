金沢地裁石川県野々市市でいじめを訴えていた同市立中学1年の女子生徒＝当時＝（13）＝が2021年に自殺した問題で、生徒の両親が市に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、金沢地裁であり、父親は「学校側が娘のSOSを真剣に受け止め、いじめをやめさせてくれていたら、命を絶つことはなかった」と意見陳述した。市側は請求棄却を求めた。訴状によると、生徒は20年以降、同じクラスの複数の女子生徒らからいじめを受けた。