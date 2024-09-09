経産省幹部との面会後、取材に応じる青森県の宮下宗一郎知事＝9日午後、経産省青森県の宮下宗一郎知事は9日、経済産業省で同省幹部と面会し、関係閣僚出席の下、県が核燃料サイクル政策について政府の取り組みを確認する協議会の開催を要請した。使用済み核燃料の再処理工場（同県六ケ所村）の完成目標延期を踏まえ「サイクル全体への県民の信頼が揺らぎかねない事態だ」と訴えた。再処理待ちの燃料を一時保管する中間貯蔵施設