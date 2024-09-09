ＮＹ原油時間外取引リスク警戒一服で買い優勢 東京時間15:49現在 ＮＹ原油先物10 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝68.41（+0.74+1.09%） 先週末大きく下げたNY原油先物は、時間外での買い戻しが進んでいる。リスク警戒一服が買い戻しを誘っている。