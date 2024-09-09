「人気投票になっては絶対にいけない。国の将来を間違えることになる」【もっと読む】麻生太郎氏に「10月政界引退説」 派閥の「裏金疑惑」拡大で窮地…気づけば孤立無援自民党総裁選（12日告示、27日投開票）で河野太郎デジタル相（61）を支援する麻生太郎副総裁（83）が、こんな発言をしていたという。麻生派に所属しながら茂木敏充幹事長（68）の支援を決めた参院議員が、7日に宇都宮市で開かれた茂木の総決起大会で明らかにし