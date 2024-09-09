テクニカルポイントユーロドルやや重い 1.1211ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1199エンベロープ1%上限（10日間） 1.1106一目均衡表・転換線 1.108810日移動平均 1.107921日移動平均 1.1063現値 1.1042一目均衡表・基準線 1.0978エンベロープ1%下限（10日間） 1.0946ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.0876一目均衡表・雲（上限）