初秋の草原を駆ける馬中国内モンゴル自治区【新華社フフホト9月9日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗の草原は秋に入り、爽やかな風が青々とした草の上を吹き抜けている。どこまでも続く牧草地を馬の群れが疾走し、初秋の草原に雄大で美しい風景を描き出している。（記者/李雲平）