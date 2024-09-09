◆セ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽広島玉村昇悟投手▽ＤｅＮＡ関根大気外野手▽巨人メンデス投手▽中日柳裕也投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ロッテ高部瑛斗外野手▽西武渡部健人内野手▽西武蛭間拓哉外野手