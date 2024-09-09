9日午後、BOYNEXTDOORがソウル龍山（ヨンサン）区ブルースクエアマスターカードホールにて、3rdミニアルバム「19․99」の発売記念ショーケースを開催した。同作は、20歳になる直前の状態を「19.99」という不完全な数字で表現したアルバムだ。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・BOYNEXTDOOR、3rdミニアルバムの先行注文が81万枚を突破！・DAY6からBOYNEXT