兵庫県の斎藤知事のパワハラなどを巡る問題を受け、「維新の会」は先ほど、単独で、知事に「辞職」と「出直し選挙」を求めました。「斎藤知事の賢明な判断を強く望みます」兵庫県議会・第2会派の「維新の会」は先ほど、副知事に対して、斎藤知事の「辞職」を求めるとともに、「出直し選挙」で民意を問うべきとする申し入れを行いました。先週、最大会派の「自民党」が辞職を求めることを決め、「公明党」や立憲民主党系の会派など