☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【9月】 ９日(月) 120.86 ６日(金) 114.51／265円安・3万6500円割れ ５日(木) 110.48／390円安・3万7000円割れ ４日(水) 117.83／1638円安・3万7500円割れ ３日(火) 122.13 ２日(月) 126.11 【8月】 30日(金) 127.22／285円高・3万8500円台回復 29日(木) 116.92 28日(水) 110.83 27日(火) 116.74 26日(月) 104.7