9日の日経225オプション2024年9月限（最終売買日9月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万8185枚だった。うちプットの出来高が1万6416枚と、コールの1万1769枚を上回った。プットの出来高トップは3万2000円の2366枚（25円安39円）。コールの出来高トップは3万9000円の1390枚（16円安7円）だった。 コールプット