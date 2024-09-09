9日の日経225オプション2024年10月限（最終売買日10月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6896枚だった。うちプットの出来高が4490枚と、コールの2406枚を上回った。プットの出来高トップは3万2000円の1319枚（55円安280円）。コールの出来高トップは3万9000円の524枚（35円安165円）だった。 コールプット 出