MAMAMOOのファサが、約1年ぶりにカムバックする。所属事務所のP NATIONは9日、ファサが19日にニューアルバムを発売する予定で、準備に励んでいると伝えた。9日正午、P NATIONの公式チャンネルに彼女のカムバックを知らせる「GUESS WHAT」と題したショートフォームコンテンツが掲載され、世界中のファンから関心を集めた。公開された映像の中で、白いワンピースを着てサングラスをかけたファサは、新聞を持って魅惑的なオーラを漂わ