タレントの菊地亜美（34）が9日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで、所属事務所についてつづった。菊地は、大人数の集合写真をアップし「18年もお世話になってる事務所のマネージャーさん」と紹介。「世間的には独立したりフリーになったりする方多いしそれも素敵なことだと思うけど私はよっぽどの事がない限り一生レプロです」と宣言した。「この中の5人は昔の担当マネージャーさん歴代マネージャーさんもっ