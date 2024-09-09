最近、魚を食べていますか？ 下ごしらえや片づけが面倒で、ついつい調理がラクなお肉中心の献立になってしまいますよね。ESSEフレンズエディターのKEACONさんがよく利用しているというのが、九州を拠点に全国へ展開中の「ディスカウントドラッグコスモス」（以下、コスモス）のプライベートブランド「おいしい惣菜」シリーズ。なかでもオススメは魚を手軽に食べられる冷凍食品なのだそう。お気に入りのアイテム3品を紹介します。1