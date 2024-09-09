9日午後3時54分ごろ、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮崎県の国富町です。【各地の震度詳細】■震度2□宮崎県国富町■震度1□宮崎県宮崎市日南市綾町西都市高鍋町新富町川南町宮