サッカー北中米Ｗ杯アジア最終予選Ｃ組初戦（５日＝埼スタ）で日本代表に０―７で大敗した中国代表のエースＦＷ武磊（ウー・レイ＝上海海港）が、ウェイボーを更新。３年前の日本戦後に記したブログを再投稿し、改めて心境を明かした。武はエスパニョールに所属していた３年前、カタールＷ杯アジア最終予選（カタール）で日本に０―１で敗れたあと、空港で日本代表のほぼ全員が欧州へとチェックインする姿に「アジアのトップチ