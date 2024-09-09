9月14日に中京競馬場で行われる、第26回阪神ジャンプステークス(障害3歳上・JGIII・芝3330m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。 平地力が上位のオメガリッチマン(牡4、栗東・安田翔伍厩舎)は高田潤騎手、前走で接戦の末オープンを勝ったテイエムタツマキ(牡6、栗東・武英智厩舎)は田村太雅騎手。 ※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます