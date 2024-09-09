EXOのチャンヨルが、デビュー12年ぶりに行った初のソロライブツアーで、自分だけの感性を披露した。6日から7日にわたり、ソウル龍山（ヨンサン）区ブルースクエア・マスターカードホールにて開催された「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市風景（City-scape）」は、バンドライブと共に届けた多様な音楽や、彼だけの日常についての率直かつ淡泊なトーク、多彩な演出が調和した公演で、好反応を得た。今回の公演で彼は、初のソロアルバム