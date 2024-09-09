１０月６日から佐賀で開催される第７８回国民スポーツ大会（旧国体）の高校野球硬式の部の組み合わせが９日に決まった。８校が参加して、６日に１回戦、７日に準決勝、９日に決勝の日程で、佐賀・さがみどりの森球場で行われる。夏の甲子園優勝の京都国際は、同４強の神村学園（鹿児島）との対戦が決まった。準優勝の関東第一（東京）は４強入りした青森山田とぶつかる。また、９３年ぶりの８強入りと旋風を巻き起こした大