巨人は９日、球団公式マスコットガール「ヴィーナス」グッズ第２弾の受注販売を開始したと発表した。球団公式オンラインストアで購入可能となっている。人気のアクリルスタンドは全メンバーの集合デザインと、個人バージョンの２種類。定番のベアキーチェーンは、今年の衣装を身に纏ったオリジナルデザインとなっている。