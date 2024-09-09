高市早苗経済安保相（６３）が９日、都内で会見を開き、自民党総裁選（１２日告示、２７日投開票）への立候補を正式に表明した。高市氏は今回の総裁選で２度目の挑戦となる。総務大臣や自民党政調会長などを歴任し、２０２２年からは経済安全保障担当大臣を務めてきた。会見では「サナエあれば、憂いなし。」と記されたボードを背に「高市早苗総裁選に立候補します」と宣言。「私は、日本をもう一度世界のてっぺんに押し上げ