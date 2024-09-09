神戸学院大の上脇博之教授神戸学院大の上脇博之教授が9日、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、東京地検が政治資金規正法違反容疑で告発した林幹雄衆院議員（千葉10区）と関連政治団体の会計責任者を不起訴にしたのは不当だとして、検察審査会に審査を申し立てたと明らかにした。起訴すべきだとする議決を求めた。審査申立書によると、林氏が代表の「大樹会」は2019年〜22年、二階派から政治資金パーティーに伴う