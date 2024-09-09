【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は９日の首席秘書官会議で、秋夕（中秋節、今年は９月１７日）を控え、物価や救急医療体制などの点検に万全を期すよう指示した。大統領室関係者は「秋夕を控え、救急室の特別対策と履行状況を点検し、医療関係者に行動要領を要請するなどの総合対策に関する記者会見を今週中に行う」と述べた。韓国では政府が医師不足などの対策として打ち出した大学医学部の定員増