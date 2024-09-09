◇セ・リーグ中日・高橋宏―ヤクルト・ヤフーレ（バンテリンドームナゴヤ）阪神・青柳―DeNA・東（甲子園）広島・森下―巨人・菅野（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・伊藤―西武・高橋（エスコンフィールド北海道）楽天・古謝―ソフトバンク・石川（楽天モバイルパーク宮城）オリックス・エスピノーザ―ロッテ・唐川（京セラドーム大阪）