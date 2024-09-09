9日、水沢競馬3Rで行われたC2六組(ダ1300m)で、ハルオーブ(牡4、岩手・伊藤和忍厩舎)が通算29戦目にして待望の初白星をつかんだ。 高橋悠里騎手を背に3番人気でスタートを迎えると、道中は離れた内3、4番手を追走。3、4コーナー中間で仕掛けて一気に先行2頭に並びかけると、そのまま直線突き抜けて2着馬に2馬身半差を付けた。勝ちタイムは1分23秒6(良)。 同馬は父ディーマジェスティ、母ハ