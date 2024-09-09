ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は9月19日、計216店舗で『Marron Dessert(マロンデザート)』5種類を発売する。栗やほうじ茶、柿などを使った和テイストのスイーツを取りそろえる。販売期間は11月下旬(予定)まで。販売時間は10時30分から。テイクアウト･デリバリーでは販売しない。【あわせて読みたい】ロイヤルホスト 秋のフェア、牡蠣･黒毛和牛･日本ワインが登場、9月19日から〈ロイヤルホスト『マロンデザート』5品 概要
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