ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は9月19日、計216店舗で『Marron Dessert(マロンデザート)』5種類を発売する。栗やほうじ茶、柿などを使った和テイストのスイーツを取りそろえる。販売期間は11月下旬(予定)まで。販売時間は10時30分から。テイクアウト･デリバリーでは販売しない。【あわせて読みたい】ロイヤルホスト 秋のフェア、牡蠣･黒毛和牛･日本ワインが登場、9月19日から〈ロイヤルホスト『マロンデザート』5品 概要