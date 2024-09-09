テレビせとうち（本社：岡山県岡山市北区柳町2丁目1番1号）は9月14日(土)午後4時より、『豆と奨の最高の休日 JO1 ダフルツアー』（ジェイオーワンダフルツアー）をテレ東系列全国6局ネットで放送します。JO1の豆原一成と與那城奨の地上波初冠番組です。【動画】1歩1円ウォー金グ対決旅 第5弾 札幌・大通公園〜帯広・ばんえい牧場十勝世界の頂点を目指す人気グローバルボーイズグループ・JO1のメンバーが、最高の休日を満喫する「新