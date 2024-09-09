9日午後、NCT WISHが京セラドーム大阪で開催された「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・NCT WISH、先行公開曲「Dunk Shot」MV予告映像を公開…バスケットボール選手に・【REPORT】東方神起、Red Velvet、NCT WISHら19組が出演！4年ぶり開催の「a-nation 2024」に5