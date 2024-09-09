10月6日から佐賀市の県立森林公園野球場で行われる国民スポーツ大会、高校野球の組み合わせ抽選会が9日、大阪市内で行われ、出場する8チームの対戦が決まった。先月の全国高校野球選手権で2年連続ベスト4の神村学園（鹿児島）は、初優勝を果たした京都国際と対戦する。地元・佐賀県から出場する有田工は小松大谷（石川）と対戦。準優勝の関東一（東京）は青森山田、93年ぶりの8強進出で甲子園に旋風を巻き起こした大社（島根）