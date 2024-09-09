巨人は９日、メンデス投手の出場選手登録を抹消した。メンデスは８日のＤｅＮＡ戦で先発。味方守備の失策や自身のけん制悪送球も重なり、１／３回を２安打４失点（自責点２）、３四球の乱調で降板していた。広島は玉村昇悟投手、ＤｅＮＡは関根大気外野手、中日は柳裕也投手をそれぞれ抹消。いずれもこの日の登録はなかった。