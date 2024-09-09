斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、日本維新の会は9日、斎藤氏の辞職と出直し選挙を求める申し入れ書を副知事に提出した。馬場伸幸代表と県議団などの連名で「大局的な見地に立った賢明な判断を強く望む」としている。